تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 23 يوليو وعيد الأضحى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952 وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة، ويُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، ونشرت الجريدة الرسمية، بالأمس القرار.

"المالية": 140 مليار جنيه بالموازنة العامة لتحسين معيشة المواطنين

أكد وزير المالية، أن موازنة العام المالي الحاليّ تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، للفئات والمناطق الأكثر احتياجا بحوالي 140 مليار جنيه، بنسبة 40% نمو سنويا، مشيرا إلى زيادة إجمالى استثمارات الموازنة العامة، وقال الوزير فى بيان، أمس، إن الحكومة تسعى إلى تعزيز برامج الدعم النقدى التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى اعتماد 18.5 مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعى، وبرنامجى "تكافل وكرامة"، يستفيد منها 3 ملايين و800 ألف أسرة، بجانب 166 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للمرأة المعيلة، و7.9 مليار لعلاج المواطنين غير القادرين، على نفقة الدولة، وسداد اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى 8.4 مليار جنيه لتطوير المستشفيات.

وزير خارجية إيران: احتجازنا لسفينة بريطانية جاءت لتطبيق القانون الدولي

أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن الإجراءات ضد السفينة البريطانية جاءت لتطبيق القانون الدولي وليس ردا على احتجاز بريطانيا للناقلة الإيرانية في مضيق جبل طارق، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، وأضاف ظريف: "من السهل بدء صراع لكن سيكون من المستحيل إنهاؤه"، وذلك ردًا على الدول الأوربية حال اللجوء إلى الخيار العسكري.

لماذا تراجعت تركيا عن التنقيب على غاز المتوسط؟

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه لا توجد حاجة لمزيد من سفن التنقيب والحفر قبالة جزيرة قبرص في شرق المتوسط في الوقت الحالي، في مؤشر على رضوخ أنقرة للعقوبات الأوروبية بهذا الخصوص، وأقر الاتحاد الأوروبي هذا الشهر عقوبات على تركيا بسبب استمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة جزيرة قبرص شرق البحر المتوسط، رغم التحذيرات المتكررة.

والي: الكشف عن تعاطي المخدرات لأكثر من 35 ألف موظف في الجهاز الإداري

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث تم الكشف على أكثر من 35 ألف موظف خلال شهر في العديد من الوزارات المختلفة وأن نسبة التعاطي تشهد انخفاضا مع كل شهر بجانب أيضا تكثيف حملات التوعوية بأضرار تعاطي المخدرات، وأكدت "والى" استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا سيتم استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

100 ألف طالب يسجلون رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى

شهدت معامل الحاسب الآلى بجامعات العاصمة «القاهرة وعين شمس وحلوان» إقبالاً متوسطاً لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019/2020. وكشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، المشرف العام على مكتب التنسيق، أمس، أن عدد المتقدمين بلغ حتى الآن 100 ألف طالب وطالبة، مؤكداً انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون شكاوى، موجهاً الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

محامي "فتاة العياط": عذريتها عامل قوي جدا في براءتها

أكد حسن شومان، محامى الفتاة المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، أن تقرير الطب الشرعي الذي أكد عذرية فتاة العياط يُعد عاملا قويا جدًا في صالح الفتاة وبراءتها، لافتا إلى أن الفتاة العذراء البريئة عندما تتعرض للاغتصاب في منطقة صحراوية تُصاب بحالة نفسية رهيبة للغاية وتقاتل بشراسة دفاعا عن شرفها.

بعد مد فترة التسجيل.. شروط وخطوات حجز 538 وحدة بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ​مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحي السكني (R 3)، وذلك لمدة أسبوع، وكان من المقرر انتهاء التسجيل وسداد المقدمات، يوم 18 يوليو، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لحجز تلك الوحدات.

صراع المنافسة على أشده.. ألمع النجوم ينعشون السينما في موسم عيد الأضحى

منافسة شرسة يشهدها الموسم الفني لعيد الأضحى المبارك، للمرة الأولى، يقودها ألمع نجوم الفن بمشاركتهم في أعمال سينمائية تعرض في تلك الفترة بميزانيات ضخمة، حيث يتنافس في هذا السباق الفنانين أحمد حلمى، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز وتامر حسنى ومحمد سعد وهند صبرى ونيللي كريم، ليكون هذا الموسم هو الأضخم على الإطلاق، منذ فترة طويلة.

محمد صلاح يسبق ليفربول إلى فرنسا.. و"ماني" يغيب عن مباراة الدرع الخيرية

يلتحق المصرى محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، بمعسكر الريدز فى فرنسا قبل أسبوع واحد من مواجهة فريق مانشستر سيتى، على لقب بطولة الدرع الخيرية، التى تقام كل عام قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد 2019 - 2020.