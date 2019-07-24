أكد الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ الحديث وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة، أن ثورة 23 يوليو 1952 لم تتسبب في نفاذ الغطاء الذهبي للعملة المصرية ولا دخل لها مما حدث، كما أن الثورة كان لديها خطة لجذب استثمارات أجنبية، والتأميم جاء في مرحلة ثانية.

وأضاف "الشربيني"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "DMC"، أن الثورة كان لديها مشروع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان حريق القاهرة نقطة تحول كبيرة في تاريخ مصر وكانت بمثابة إنذار لحدوث الثورة، كما أنه كان هناك محاولات كثيرة لمشروع الإصلاح الزراعي قبل الثورة ولكنها تم تنفيذها بعد الثورة.

وعن توزيع الأراضي على المواطنين بعد ثورة يوليو، أكد عميد كلية الآداب، أن الدولة اشترطت عدم تفتيت المساحات الزراعية التي تم توزيعها على الفلاحين وعدم توريثها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أسرة محمد علي كان لديها انتماء لمصر بداية من الأب ومروا بأبنائه وأحفاده حتى الملك فاروق.

وتابع: "الملك فاروق كان مدركا للتغيرات التي شهدها العالم في عهده وكذلك ما يحدث بالداخل المصري".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدوينة له أمس: "نحتفل بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبته الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".

كما هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس، الشعب المصري صباح أمس بتدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: "أهنئ الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعباً وجيشاً من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهداً على إرادة هذا الشعب".