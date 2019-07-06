قرارات جديدة للحكومة بتحريك أسعار المحروقات تلاها قرارات أخرى بضبط أسعار خدمات النقل والسيارات الأجرة وغيرها.

الإعلامي أسامة كمال علق خلال تقديمه حلقة برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" على تحريك أسعار المحروقات، محذرًا من استغلال البعض لهذه الزيادات لتحقيق أرباح على حساب المواطنين محدودي الدخل.

وقال كمال: "الزيادة تقريباً جنيه وربع في اللتر، لكن الجنيه وربع في اللتر دول هيسمعوا أد كدة عشان كل واحد هينتهزها فرصة ويرفع مواصلته ويرفع سلعته أضعاف، والدولة بتقول هتراقب، والدولة هتراقب، لكن لمدة أد إيه وفين ولا فين؟".

وتابع كمال، "بعض السائقين بيقسموا المسافات المقررة لهم للحصول على ضعف الأجرة، هنعمل إيه في تقسيم الطريق اللي كان خط واحد لتلت وأربع حتت؟ محتاجين آلية عشان نبطل اللي بيحصل ده".

واستطرد قائلا: "السيارة الأجرة بتخرج من موقف الجيزة هرم أو فيصل، وفجأة يقول لك أنا آخري العشرين أو آخرى الطالبية، ثم يقف ويركب ناس جداد للطوابق فيصل أو هرم بأجرة جديدة ثم ينزل الناس ويركب ناس تانيين بأجرة جديدة للمريوطية، ثم ينزل الناس ويركب ناس جديدة لمشعل أو آخر فيصل".

وأرجع كمال ذلك إلى جشع بعض المواطنين، موضحًا: "مصر مش بتعاني الغلاء قد ما بتعاني الانتهازية، وناس بتتفنن وتفتح لها ألف باب"، متسائلًا: "هل من العدالة أن الجيل الحالي يتحمل قسوة الإصلاح الاقتصادي ثم يتحمل كل الانتهازيين في كل الأسواق اللى محدش قادر يلمهم لا بالقانون ولا بغير القانون".