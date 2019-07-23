تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

وجاءت إجازة 23 يوليو على قائمة بحث المصريين على "جوجل"، ما يدل على رغبة المصريين العاملين في كافة قطاعات الدولة في الحصول على راحة من العمل.

إجازة 23 يوليو

أكدت قيادات عمالية وفلاحية، أن ثورة 23 يوليو حققت مكتسبات عديدة لجميع فئات الشعب المصري، ولعل العمال الأكثر استفادة من وراء الثورة، حيث كانت معاناتهم كبيرة قبيل اندلاعها، فانتشر الظلم والاضطهاد عبر عقود طويلة من الزمان.

23 يوليو.. ثورة بيضاء مسحت الظلم عن جبين العمال والفلاحين

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن معامل التنسيق بالجامعة، مستمرة في العمل، غدا الثلاثاء 23 يوليو (الذي أعلنت وزارة القوى العاملة أنه إجازة رسمية)، بناء على طلب وزارة التعليم العالي، لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لعام 2018، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

رغم إجازة 23 يوليو.. معامل التنسيق في جامعة القاهرة تعمل غدا

قرر البنك المركزي، منح البنوك إجازة رسمية غدا الثلاثاء، والذي يوافق ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وذكر البنك المركزي، في بيان أصدره عصر اليوم: "بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر غدا الثلاثاء الموافق 23 يوليو الجاري، على أن يستأنف العمل صباح بعد غد الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019".

غدا.. إجازة رسمية للبنوك بمناسبة ذكرى 23 يوليو

ينتظر الكثير من الموظفين والعاملين في الدولة والقطاع الخاص، العطلات الرسمية التي تعلنها الدولة على مدار العام، سواء للاحتفال بأي ذكرى مهمة أو غيرها من المناسبات القومية.

غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952 وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 23 يوليو وعيد الأضحى

صابرين بورشيد

نعت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على "إنستجرام"، الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد التي توفيت صباح اليوم، بنشر صورة مجمعة للراحلة قبل مرضها، ومن داخل العناية المركزة، بعد تعرضها لانتكاسة في أثناء تلقيها العلاج بتركيا.

إعلامية كويتية تنعى صابرين بورشيد: ادعولها يا جماعة الخير

"لله ما أعطى ولله ما أخذ.. ماتت صابرين"، هكذا أعلن أحمد بورشيد، والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، وفاة ابنته الشابة، إثر خضوعها للعلاج من 3 أورام ظهرت في المخ، وسط حالة من الحزن بين الوسط الإعلامي.

"أجمل مذيعات العرب".. 3 محطات في حياة الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد

في غضون 3 أشهر انقلبت حياة الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد رأسًا على عقب، حينما اقتحم السرطان حياتها في شهر إبريل، من خلال 3 أورام في الرأس من جهة اليسار، بعدما لاحظ والدها أحمد بورشيد نومها لفتراتٍ طويلة إلى جانب فقدانها جزء من ذاكرتها ونسيانها ممن حولها، بالإضافة لتلعثمها في الكلام.

فيديو عمره 3 أسابيع.. آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها