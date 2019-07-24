قال الدكتور محمد لطفي المشرف على معامل الحاسب الآلي في جامعة القاهرة، إنّ معامل التنسيق شهدت إقبالا ضعيفا من قبل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، موضحا أنّ الطلاب اعتمدوا على تسجيل رغباتهم في منازلهم نظرا لكبر سنهم ووعيهم بالتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف لطفي لـ"الوطن" أنّ الكلية بها 4 معامل حاسب آلي مجهزة لاستقبال الطلاب، وكل معمل يحتوي على 30 جهاز حاسب آلي.

ياسمين إيهاب الحاصلة على مجموع 91% في شعبة الأدبي، قالت إنّها ترغب في الالتحاق بكلية الإعلام، ونظرا لارتفاع معدل قبول الجامعات لم تستطع الالتحاق بها، وستلتحق بكلية الآداب قسم الإعلام.

ووصفت الطالبة نرمين محمود إبراهيم الحاصلة على مجموع 86% بشعبة الأدبي، ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالأمر الطبيعي، وحلمها الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، إلا أنّها حصلت على غير لائق في اختبار القدرات، وستلتحق بكلية التربية الفنية.

يذكر أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 97.07% لشعبة علمي علوم، 95% لشعبة علمي رياضة، 80% لشعبة أدبي، وفتح باب التنسيق أمام الطلاب قبل 4 أيام.