أهداف الأهلي والمقاولون تتصدر قائمة "جوجل تريند"

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أهداف الأهلي والمقاولون

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة لأعضاء وجماهير الأهلي؛ بمناسبة الفوز ببطولة الدوري المصري للمرة رقم 41 في تاريخه.

وأشاد "الخطيب" بالمجهود الكبير، الذي بذله الجهاز الفني، واللاعبون، وكذلك الانضباط الفني والسلوكي على مدار مشوار البطولة، مؤكدا أن هذا التتويج يُحمل الجميع مسئولية كبيرة في الفترة القادمة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات؛ لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري.

محمود الخطيب يهنئ أعضاء وجماهير الأهلي بلقب الدوري الـ41

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، فوزه رقم 24 في بطولة الدوري العام، على المقاولون العرب بنتيجة 3 - 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، ليتمكن من حسم اللقب، ويصبح الفريق الأكثر فوزا في البطولة هذا الموسم.

بعد التتويج باللقب.. الأهلي الأكثر فوزًا في دوري هذا الموسم

أعرب حسين الشحات، لاعب الأهلي، عن سعادته البالغة، بعد الفوز بأولى بطولاته مع النادي الأهلي، اليوم، حيث توج ببطولة الدوري المصري الممتاز رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء.

وفاز الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة والثلاثين، الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

حسين الشحات: سعيد بأولى بطولاتي مع الأحمر.. وشكرًا جماهير الأهلي

عمت الاحتفالات لاعبي الأهلي وجهازه الفني، داخل ملعب برج العرب، عقب إطلاق الحكم محمد عادل صافرته معلنا فوز الأحمر على المقاولون العرب، بنتيجة 3 - 1، ليتوج المارد الأحمر بلقب الدوري رسميا.

بالفيديو والصور.. لاعبو الأهلي يحتفلون بعد التتويج بالدوري الـ41

حقق النادي الأهلي فوزا غاليا على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، في المباراة، التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، خلال اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 33 بمبسابقة الدوري الممتاز.

وبفوز الأهلي على المقاولون العرب، توج المارد الأحمر رسميا بلقب الدوري الممتاز، رقم 41 في تاريخه، بعدما وصل رصيده في جدول ترتيب الدوري لـ 77 نقطة، على الرغم من فوز الزمالك على الإسماعيلي، لتكون مباراة القمة مجرد تحصيل حاصل.

بطولته المفضلة.. بالفيديو.. الأهلي يفوز بالدوري رقم 41 في تاريخه