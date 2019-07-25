محمود ياسين ينعى فاروق الفيشاوي: صديقي الشهم الجدع في ذمة الله

نعى الفنان محمود ياسين الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب ياسين: "أخي الغالي وعشرة العمر وصديقي الشهم الجدع فاروق الفيشاوي في ذمة الله ربنا يرحمه رحمة واسعة ويثبته عند السؤال ويجعل مثواه الجنة".

وتابع، "خالص العزاء للنجمة سمية الألفي وولديه أحمد وعمر ربنا يصبركم.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.