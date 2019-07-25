واحد من نجوم السينما المصرية والعربية، استطاع خلال مسيرته الفنية أن يحفر اسمه في تاريخ الفن ويحصل على حب الجمهور وتقديره لموهبته.

تمتع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بموهبة حقيقية وملامح وسيمة، جعلته واحدا من نجوم الصف الأول، وشارك في بداياته الفنية مع كبار الفنانين مثل فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي والعديد من النجوم الآخرين ممن أثقلوا موهبته وخبرته الفنية.

ولد الفنان فاروق الفيشاوي في 5 فبراير عام 1952، وكانت بدايته الفنية في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي في عدد من الأعمال الدرامية التليفزيونية، فشارك بدور صغير في مسلسل "أرض النفاق" أمام فؤاد المهندس، صفية العمري، حسن عابدين للمخرج إبراهيم الشقنقيري.

الفيشاوي توفي، فجر اليوم 25 يوليو 2019، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ولكن بدايته الحقيقية وبزوغ نجمه كانت حينما شارك في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" عام 1979 أمام الفنان عبد المنعم مدبولي وأبناء جيله "يحيي الفخراني، صلاح السعدني، زيزي مصطفى، ومحمود الجندي"، وحينما عرض المسلسل حقق نجاحا كبيرا وكان محطة هامة في مسيرة "الفيشاوي" الفنية.

انطلق بعد ذلك الفنان فاروق الفيشاوي في مسيرته محققا نجاحا كبير وإثباتا لموهبته ليتعاون مع الفنان عادل إمام في أكثر من فيلم سينمائي، كان أشهرهم فيلم "المشبوه" في عام 1981 وجسد أمامه شخصية الضابط طارق، وبعد 9 سنوات عام 1990 يكرران نفس التجربة عادل إمام والفيشاوي ويقدمان فيلم "حنفي الأبهة" وجسد الفيشاوي مرة أخرى شخصية الضابط أمام عادل إمام ولكن تلك الفترة بشكل كوميدي.

قدم فاروق الفيشاوي، خلال مسيرته ما يتجاوز المائتين وأربعين عملا فنيا، تنوعت ما بين الأفلام السينمائية والمسرحيات والأعمال الدرامية التليفزيونية والإذاعية، ودوما ما كان يحقق نجاحا كبيرا بموهبته الصادقة.

في السنوات الأخيرة قدم الفنان فاروق الفيشاوي عددا من الأعمال الفنية، كان لآخرها ظهوره عام 2018 أمام عادل امام في مسلسل "عوالم خفية" كضيف شرف، وآخر الأفلام السينمائية التي قدمها كانت مشاركته بفيلم "ليلة هنا وسرور" من بطولة محمد عادل إمام وياسمين صبري بنفس العام.

وفي العام الماضي أعلن الفنان فاروق الفيشاوي إصابته بمرض السرطان في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الرابعة والثلاثين.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.