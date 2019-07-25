حرص نجوم الفن والغناء على نعي الفنان الراحل فاروق الفيشاويـ عبر منشورات لهم على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلامي طارق علام نشر، "البقاء لله مع الفجر ودعنا ورحل بقلب أبيض واجه السرطان بشجاعة ربنا يرحمه ويغفرله فاروق الفيشاوي صديقي الطيب في ذمه الله انا لله وانا اليه راجعون".

وكتب الفنان هاني رمزي: "مع السلامه يا روقه مشيت بسرعه قوى- الله يرحمك يا غالي- وربنا يعزى كل محبيك فى كل الدنيا وداعا فاروق الفيشاوي".

وكتب الفنان فتحي عبدالوهاب: "في ذمة الله ... وداعا فاروق الفيشاوي".

أما الفنان محمد هنيدي كتب: "البقاء لله ربنا يرحمك يارب".

الفنان أحمد السعدني كتب: "لا إله إلا الله من أطيب وأنضف وألذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته الفنان العظيم والإنسان الرائع روقه الله يرحمك يا حبيبي ويغفرلك أنتم السابقون".

وكتب الفنان أحمد السقا، "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته فاروق الفيشاوي".

ونعى الفنان الكوميدي محمد محمود الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ونشر عبر حسابه الشخصي: "وداعا يا أعز الأصدقاء.. غفر الله لك وأسكنك فسيح جناته".

أمام الفنان محمد عادل إمام فنشر قول الله تعالى: {فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} مضيفًا: "البقاء لله .. حبيبي فاروق الفيشاوي".

الفنانة نيكول سابا نشرت صورة لها مع الفيشاوي وكتبت: "البقاء لله..ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة..حاجة تحزّن بجدّ. النجم فاروق الفيشاوي " واختتمت منشورها ب"زمن الفن الجميل".

أما الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فنشرت: "البقاء لله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي أنت أجمل إنسان لكل الناس الي اتعاملوا معك الله يرحمه ويصبر أهله وكل الناس اللي بتحبه".

الفنانة رانيا يوسف كتبت عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "وداعا الفنان العظيم فاروق الفيشاوى، إنا لله وإنا إليه راجعون" وغرد الفنان محمد حماقي: "خالص عزائي لأسرة الفنان القدير فاروق الفيشاوي.. اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين".

ونعت الفنانة حنان مطاوع، فاروق الفيشاوي، ونشرت صورة للفنان الراحل، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله، يارب ارحمه وأعفو عنه، كان من أجدع خلق الله".

ونعت الفنانة عبير صبري، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ونشرت صبري صورة للفنان الراحل، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "لا حول ولاقوه إلا بالله، ربنا يرحمك ويعفو عنك ويتجاوز عن سيئاتك، ويدخلك فسيح جناته، وداعا فاروق الفيشاوي.

كما نشرت الفنانة ألفت عمر، صورة تجمعها بالفنان الراحل، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة، "البقاء و الدوام لله كان يضحك طول الوقت، ويسعد من حوله دائما، حبيبى الله يرحمك".

ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان دخل خلاله في غيبوبة توفي على أثرها باحد المستشفيات الخاصة.

وقدم الفيشاوي أكثر من 200 عمل فني بين السينما والمسرح والتلفزيون وقدم أدوارا مختلفة على مدار تاريخه الفني الطويل.

وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.