نعت رانيا محمود ياسين، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية، فجر اليوم الخميس، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مع السلامة يا غالي.. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

وأضافت: "أنت جميل وأطيب منك مفيش.. علشان كده ربنا مطولش عليك عذاب المرض اللعين ده.. ربنا يجعله في ميزان حسناتك.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله.. ادعوا له بالرحمة والثبات".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.