تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر

كشف مسؤول حكومي بارز لـ"الوطن"، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اعتمد في اجتماعه، أمس، صرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر، واعتماد اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير، وبتلك الموافقة سيتم الإفراج عن الشريحة السادسة والأخيرة من القرض المقدم لمصر، التي تبلغ قيمتها بنحو ملياري دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق منذ نوفمبر 2016 نحو 12 مليار دولار، هي قيمة القرض المتفق عليه.

"الوزراء": العلمين الجديدة مؤهلة لتكون عاصمة ثانية لمصر

يُعد عقد أول اجتماع للحكومة في مدينة العلمين الجديدة المقامة في الساحل الشمالي الغربي إنجازا في حد ذاته، كونه تم وضع أولى أساساتها قبل عامين فقط، حسبما أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN"، وأضاف سعد، أن ما تم في مدينة العلمين الجديدة نموذج يستحق الإعجاب والإشادة ويعتبر استغلالًا كاملًا لإمكانيات الساحل الشمالي الغربي، لتكون عاصمة ثانية لمصر، ومدينة مختلفة عن القرى السياحية التي يتم استغلالها لفترات محددة في الصيف فقط وتتحول إلى مناطق مهجورة.

المؤتمر السابع للشباب يناقش الموازنة والمشروعات القومية

أعلن منظمو المؤتمر السابع للشباب، المقرر عقده بالعاصمة الإدارية، عن 5 جلسات سيجرى عقدها على مدار يومى المؤتمر 30 و31 يوليو الجارى، لمناقشة «الإصلاح الاقتصادى فى الموازنة العامة، والإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين المؤشرات الاقتصادية، والتسويق الحكومى والمشروعات القومية، ونموذج محاكاة الدولة المصرية، وانعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة».

تعليمات خليفة حفتر لقيادات الجيش الليبي عند دخول طرابلس

وجه المشير خليفة حفتر، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، عدة تعليمات لقيادات الجيش الليبي يلتزمون بها عند الدخول للعاصمة طرابلس من أجل تحريرها من العناصر الإرهابية، وذلك خلال كلمه وجهها للشعب الليبي والقوات المسلحة، وقال "حفتر": "كونوا على حسن ظن شعبكم بكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم، وحين تدخلوا طرابلس احرصوا على سلامة اخوانكم في العاصمة وبيتوكم حرصكم على والديكم وأبنائكم وبيوتكم ولا تأخذكم رأفه أو شفقة بمن ضل السبيل وأغواه الشيطان وأخذته العزة بالإثم ورفع السلاح ليصدكم عن تحرير طرابلس".

نقل رئيس تونس إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية

نُقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، وأوضحت القناة أنه وفقًا لموقع "موزاييك إف إم" التونسي، فقد أدخل السبسي المستشفى في مناسبتين سابقتين عقب أزمتين صحيتين حادتين.

منها "بريطانيا وتركيا".. عقيلة صالح يكشف الدول المتآمرة على ليبيا

تتعرض الدولة الليبية لمؤامرات دولية منذ سنوات، حسبما أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال تصريحات له على شاشة "العربية"، حيث ذكر أن تركيا وقطر وجماعة الإخوان من المتآمرين على ليبيا، كما أن بريطانيا وإيطاليا لعبتا دوراً في التآمر، وأضاف صالح، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي من نصبت فايز السراج رئيساً للمجلس الرئاسي لذلك لا يرفض طلباً لهم، مستطردًا: "طلبنا مراراً من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس لكنه رفض ذلك".

قوات الشرطة تنجح في ضبط وإصابة مختل عقليا أطلق النيران عشوائيا بشبرا

نجحت قوات الشرطة في ضبط وإصابة مختل عقليا أطلق النيران بشكل عشوائي بمحطة الضواحي في منطقة شبرا، وتم إلقاء القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات، وكان مصدر مسؤول بمديرية أمن القاهرة، أكد أن شخص "مضطرب نفسيًا"، أطلق النار في منطقة موقف سيارات أحمد حلمي بطريقة عشوائية، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، جار حصرهم.

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بالعبور

لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر حادث تصادم مروع بمدينة العبور بين سيارة ملاكي، وأخرى نقل تم نقل الجثث وسائق النقل مصابًا إلى المستشفى، كان العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بمدينه العبور بين ملاكي نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن وفاة مستقلي السيارة الملاكي، وتم نقل المتوفين وسائق النقل مصابًا إلى مستشفى السلام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، وأمرت بالتصريح بدفن الجثث، والتحفظ على السيارة النقل وقائدها.

وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع مع السرطان

توفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ليلة حسم الدوري: الأهلي بطل كالعادة.. والزمالك يزيح بيراميدز من الوصافة

حسم الأهلي لقب الدوري رقم 41 في تاريخه بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما بستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري، الأهلي توج بالنجمة الـ41 في تاريخه واللقب الرابع على التوالي، ليقضي على آمال غريمه التقليدي الزمالك في استعادة لقبه الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014 - 2015.