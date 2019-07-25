نعى الفنان وليد فواز الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي وفاته المنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكتب فواز عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "في يوم من الأيام كنت بصور قدام الأستاذ فاروق الفيشاوي‬⁩ 10 مشاهد في مسلسل زمان.. ولما وقفت قدامه عرفت إنه معندوش أي عقد نفسية وإنسان في غاية اللطف‏.. المخرج ساعتها مكنش عايز يديني حقي في الكاميرا.. الأستاذ وقف التصوير وزعق وقال إحنا شبعنا تمثيل.. ده المستقبل.. الله يرحمك يا حبيبي يا نقي.. سلام".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.