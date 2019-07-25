ريم البارودي ناعية فاروق الفيشاوي: "ربنا رحمك لإنك كنت إنسان"

نعت الفنانة ريم البارودي الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية، فجر اليوم الخميس.

ونشرت البارودي صورا لها مع الراحل فاروق الفيشاوي، معلقة: "البقاء لله وحده الأستاذ الفنان الكبير فاروق الفيشاوى في ذمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله مع السلامة وفي أمان".

وأضافت: "ربنا رحمك لإنك كنت إنسان بجد بمعنى الكلمة يا طيب يا كريم يا جدع".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.