تحدث الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد والمشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، عن المبنى الجديد المزمع تدشينه، والذي سيكون مخصصًا لجراحات زراعة الكبد لحل مشكلات قوائم الانتظار على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن هناك 150 جراحة جاهزة لإجراء الجراحة، بمعدل حالتين أو ثلاث حالات في الأسبوع الواحد، لافتًا إلى أن المركز يجري عددًا من الجراحات الأخرى، مثل جراحات البنكرياس والكبد، وغيرها.

كما أجرى مقدم البرنامج، حوارًا، مع الحاج عادل عدوي الذي تبرع بثروته كاملةً، لبناء مركز الكبد في المنصورة، حيث وصف المركز بالشيء "المشرف"، على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والعالم أيضًا، ومحليًا أيضًا.

كما حكى عن علاقته بالمركز، حيث أشار، إلى أنه كان يتردد عليه، بسبب ظروف الحالة الصحية الخاصة بأرملته، حيث أجرى جراحة لها في القاهرة بسبب بعض الترتيبات الخاصة في جامعة المنصورة: "أوصت بأن أتبرع بثروتنا لبناء مستشفى لعلاج أمراض الجهاز الهضمي".

وتابع: "يعلم الله أنني تبرعت بكل ثروتي، ومش عاوز حاجة من الدنيا غير تنفيذ وصية المرحومة رحمة الله عليها".

وأشار، إلى أنه يمتلك هاتفًا نقالًا متواضعًا، و"جراب" نظارة قديمًا ومتهالكًا، لافتًا إلى أنه شخص عملي، وأوضح أن رحيل زوجته أثر فيه كثيرًا وأصر على تنفيذ الوصية، حيث شجع أولاده على ذلك.

وناشد الحاج عدوي، الرئيس السيسي، بأن يرعى المبنى الجديد، حيث تمنى أن تشرف القوات المسلحة على تشطيبه: "حتى يكون منارة للطب والعلم بقيادة الفريق الطبي العظيم اللي هنا".