لقاء أُجل لأكثر من مرة نظرا للأحداث في ليبيا، لكنه عقد أمس في سفارة طرابلس لدى القاهرة، حاملا الشكر من الأنبا بفنوتيوس للسلطات الليبية لجهودهم في إعادة رفات الشهداء المصريين الأقباط، الذين قتلوا غدرا على يد تنظيم داعش الارهابي، والتقدم بطلب رسمي للسلطات الليبية لاستعادة جثمان الشهيد الأفريقي "ماثيو" الذي استشهد مع الشهداء المصريين ضمن الإطار القانوني الذي يسمح بذلك.

الوفد الذي ضم القس ماركوس عاطف والقس ابيفانيوس يونان كهنة كنيسة الشهداء بالعور، سلم درعا من مطرانية سمالوط للسفارة عبر فيه عن خالص شكره لكافة الأجهزة الليبية على ما بذلته خلال تلك المحنة، داعيا فوزي المبروك تنتوش، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، الذي استقبلهم، لزيارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سمالوط وزيارة كنيسة شهداء الإيمان والوطن ولقاء اسر الشهداء وزيارة دير العذراء بجبل الطير حيث يعد احد محطات مسار العائلة المقدسة.

وقال القس ماركوس عاطف، من كهنة كنيسة الشهداء بالعور، إن اللقاء الذي جاء بتحضير مع الملحق الثقافي الليبي، كان مرتب له منذ نحو 6 أشهر لكنه تأجل لأكثر من مرة بسبب الأحداث في ليبيا ومرور السفير الليبي بالقاهرة بوعكة صحية، لكن الطلب الآخير كان في يونيو الماضي، مشيرا إلى أنهم التقوا فوزي المبروك تنتوش، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، الذي رحب بهم جدا.

لماذا تريد الكنيسة المصرية استلام جثمان الشهيد الأفريقي؟

وأوضح القس ماركوس في تصريحاته لـ"الوطن" أنهم تقدموا بطلبين للسفارة الليبية الأول هو استلاك رفات الشهيد "ماثيو"، الشهيد الإفريقي الذي ظهر في فيديو ذبح شهداء ليبيا مع الشهداء المصريين، مؤكدا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على استعداد لأي ضمانات تطلبها الدولة الليبية.

وأكد القس ماركوس أن الكنيسة متمسكة باستقبال جثمان الشهيد ماركوس لعدة أسباب فهو كان مع الشهداء المصريين في نفس الحادث، كما أن بلده لم يستلم جثمانه حتى الآن، بجانب اعتزاز الكنيسة به كشخص وشهيد في الحادث.

الكنيسة تطلب صورة من تحقيقات الجيش الليبي لتوثيق الحادث

وتابع كاهن كنيسة الشهداء بالعور، أن الطلب الثاني تمثل في صورة رسمية من التحقيقات، التي أجراها الجيش الليبي فيما يخص الشهداء وكل ما يتعلق بهم من "تحقيقات الجيش الليبي مع الجناة في دفتر الأحوال وبيان الحالة التي عثروا بها على الأجساد والمكان"، وذلك لتوثيق قصة شهادتهم توثيقا دقيقا تاريخيا للأجيال القادمة.

الشهيد ماثيو

ماثيو هو الشهيد الأفريقي الذي ظهر في فيديو استشهاد شهداء طرابلس، بجوار الشهيد عصام بدار، والذي قام بذبحه القائد الداعشي الذي ألقى البيان، ونشرت العديد من وسائل الإعلام بيانا نقلا عن راديو "سانكوفا الغاني"، الذي أعد تقريرا أوضح فيه أنه يدعى "ماثيو اياريجيا" وانه كان يعمل عامل بناء في مدينه سِرت الليبية، وسافر من غانا إلى طرابلس واختفت اخباره نهائيا، إلى أن ظهر في فيديو الاستشهاد.

وقدم الوفد الشكرلأعضاء السفارة لحسن الاستقبال والحفاوة من الجميع والتي تعبر عن شعباً أصيلاً فى تأكيد الروابط المشتركة بين الشعبين المصري والليبي ولاسيما السيد فوزي المبروك القائم بأعمال السفارة، والدكتور حسين البشير شفشه الملحق الاجتماعي بالسفارة الليبية، حيث كان اللقاء مثمراً ونقل الوفد اهتمام المصريين بسلامة الأراضي الليبية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة وبطريرك الكرازة المرقسية من أجل السلام في ليبيا، وأيضا صلوات نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية وراعى الكنائس القبطية بليبيا.

نص رسالة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط لسفارة ليبيا

وجاء نص الرسالة: "حضرة صاحب السعادة معالي سفير الدولة الشقيقة ليبيا.. تحية تقدير لفخامة شخصكم الكريم ودولتكم الشقيقة ونود الإعراب عن محبتنا العميقة كشعب مصر الأبي والامتنان الشديد بعلاقات بلدينا الشقيقين منذ فجر التاريخ.

إننا يا معالي السفير في غاية السرور والامتنان بسبب موقفكم التاريخي في قضية استشهاد أبنائنا المصريين الأقباط في ليبيا على يد أعداء الأوطان جميعاً لقد كان موقفكم مشرفاً للغاية ويعكس مشاعركم الطيبة نحونا كدولة وشعب .لن ننسى دوركم الرائع في تعقب الجناة والبحث عن أجساد شهدائنا ومن ثم إرسالها لنا بمنتهى الدقة والانضباط كل ذلك وأنتم تمرون بظروف سياسية شديدة الدقة والخطورة وفى مرحلة فارقة من تاريخكم المجيد. لن نكف عن الإشادة بموقفكم المشرف لنا جميعاً والمعبر عن وحدة عروبتنا وشعبينا وحكومتينا.

واستكمالاً لدوركم المشرف نطلب من معاليكم جثمان ورفات الشهيد الحادي والعشرون وهو الشهيد ماثيو الغاني لينضم إلى تلك الجوقة المقدسة بجانب إخوته الشهداء الأعزاء ونحن على أتم استعداد بكل الضمانات والتعهدات والأوراق المطلوبة حفاظاً على حقوق جميع الإطراف.

كما نأمل توثيقاً لمجهودكم الرائع ولكي يكون وثيقة للتاريخ أن نحصل من معاليكم على صورة من التحقيقات لوضعها فى مكانها اللائق بها فى مزار الشهداء حفظاً لدوركم الرائد أمام كل الأجيال الأتيه وامتناناً وعرفاناً مدى الدهر لعملكم البطولى.دمتم فى عزة وشمم وإباء يا شعب وحكومة وسفير دوله ليبيا الشقيقة".

حادث شهداء ليبيا

بحثوا عن "البساطة" فنالوا "العظمة".. قصة 21 قبطيا ضحايا الإرهاب بليبيا

تعود قصة الأبطال الـ21 لنهايات عام 2013، حين أعلن تنظيم "داعش" في ليبيا، خطف 7 عمال مصريين أقباط في مدينة سرت، وبعدها اختطف 14 آخرين في مطلع يناير 2015 من منازلهم، العمال الذين ذهبوا بحثا عن فرصة عمل ربحوا فرصة الاستشهاد فلم يفوتوها واعترفوا بإيمانهم حتى الموت، فتحولوا من عمال بسطاء لشهداء عظماء في كنائسهم، وستلمت مصر جثامين الشهداء.

ووصلت الجثامين مطار القاهرة، في العاشرة مساء يوم 14 مايو 2018 ليستقبلها قيادات الدولة والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بفنويتوس، أسقف سمالوط، بالتزامن مع تجهيز القوات المسلحة 20 سيارة إسعاف لنقل رفات الشهداء من مطار القاهرة إلى ذويهم بقرية العور بمركز سمالوط، وتحرك الموكب عبر طريق الصعيد الصحراوي الشرقي لتستقبل الرفات بـ"زفة وأفراح"، في نحو الساعة الثالثة فجر 15 مايو، ونقل القساوسة رفات الشهداء لصناديق أصغر وضعت بمزار كنيسة "الشهداء" في المنيا.