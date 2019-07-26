"عايرته بالبطالة فقتلها".. خالد يمزق جسد زوجته بسكين في بنها

بعد زواج دام 5 سنوات وحياة هادئة مستقرة، أنجبا خلالها طفلة تبلغ من العمر عامين، تبدلت الأحوال وترك الزوج عمله، ودبت مشاجرات بينه وبين زوجته، بسبب الإنفاق على المنزل وإدمان الزوج للمخدرات لتنتهي قصتهما بمشادة تطورت إلى مشاجرة، أنهى فيها الزوج "خالد.ع" حياة زوجته بعدما مزق جسدها بسكين، لطلبه الأموال منها.

المتهم "خالد.ع" أدلى أمام النيابة باعترافات تفصيلية حول جريمته، قائلا، "طلبت منها مبلغا من المال، لأنها من أسرة ميسورة الحال وأهلها بيساعدوها بفلوس كثيرة فرفضت وعايرتني بعدم العمل وقالت لي (دور على شغل وبطل تشرب المخدرات)، فانتابتني حالة هيسترية".

وأضاف المتهم، في أقواله، أنه في المقابل أمسك بسكين المطبخ وطعنها 8 طعنات في رقبتها وجسدها حتى سقطت غارقة في دمائها وعقب سماع الجيران صرخها، دخلوا عليّ فصرخت بأعلي صوتي، "قتلتها قتلتها"، وحاولوا الإمساك بي لكني وضعت السكين على رقبة ابنتي مهددا "بذبحها وفررت هاربا".

وأضاف المتهم أنه تزوج المجني عليها منذ حوالي 5 سنوات وأنجب منها طفلة عمرها عامين، وأنه ترك عمله في مجال السياحة منذ فترة وجلس في المنزل لعدم حصوله على عمل آخر، مشيرا إلى أن زوجته كانت تطلب منه مالا للإنفاق على المنزل رغم أن أهلها كانوا يساعدونها بالأموال، وأشار إلى أنها كانت تطلب منه أن يبحث عن فرصة عمل أخرى ولكنه بحث أكثر من مرة ولكن في المرة الأخيرة عايرته فجن جنونه وقتلها.

فيما انتقل فريق من النيابة العامة إلى شقة المتهم والمجني عليها، لمعاينتها وتمثيل الجريمة وتحفظت النيابة على السكين المستخدم في الواقعة، وإرساله إلى المعمل الجنائي، وصرحت بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوجيه تهمة القتل له.

كان اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على زوجته بالضرب بسلاح أبيض سكين داخل مسكنهما بناحية شارع صلاح الدين بدائرة القسم، ما أدى إلى وفاتها.

انتقل اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والمقدم محمد فتحي، رئيس مباحث قسم أول بنها، والرائد محمد غلاب، معاون المباحث، وتبين وجود جثة "ه.ا.ع"، 33 سنة ربة منزل مسجاة على ظهرها بمدخل الشقة سكنها الكائنة بالطابق الرابع، وبمناظرة الجثة، تبين وجود إصابات بها عبارة عن "جرح رضي بالرأس من الأمام وآخر قطعي بالرقبة من الجهة اليمنى وجروح قطعية بالساعد والرسخ الأيمن"، كما تبين وجود سلاح أبيض سكين.