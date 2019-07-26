استنكر الإعلامي عمرو أديب، بعض ردود الفعل، على رحيل، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، قائلًا: "الإخوان علمونا قلة الأدب والتوحش والوقاحة والبجاحة مع الموت، الميت ننهش لحمه نبهلده بدون أسباب واضحة".

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "كنا عندما نسمع بموت أحد نترحم عليه، ونردد الآية الكريمة واذكروا محاسن موتاكم، لكن هذا لم يحدث في هذه الأيام".

وتابع: "الكلام على السوشيال ميديا، بعد وفاة أي شخص، مع ولا ضد الدولة، أصله كان يعرف فلانة". وواصل "أديب" كلامه معلقا: "انتو مين، انتو الشعب المصري المسلم المسيحي الطيب الجميل، ولا بقينا متوحشين، شيء مبقاش مفهوم وأسبابه مش واضحة".

وأشار إلى أن مصر فقدت الكثير من نجوم الصف الأول في عالم الفن على غرار محمود عبدالعزيز، نور الشريف، أحمد زكي، فاروق الفيشاوي، داعيًا الله أن يطيل عمر البقية.

واختتم أديب كلامه قائلا: "الواحد عايش مش مآمن على نفسه، حتى كمان لما يموت، شيء غريب مش بيحصل في أي حتة إلا في مصر، ليه نخلص على الناس وهم ميتين، فين الفروسية؟!".

وغيّب الموت الفنان فاروق الفيشاوي فجر أمس، بعد صراع مع مرض السرطان في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.