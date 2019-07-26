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عمرو أديب عن وفاة رئيس تونس: يجب أن يفتخر مواطنيها بالتحول الديموقراطي

عمرو أديب عن وفاة رئيس تونس: يجب أن يفتخر مواطنيها بالتحول الديموقراطي

للأسبوع الثاني.. أوقاف دمياط تنظم قافلة للتبرع بالدم

للأسبوع الثاني.. أوقاف دمياط تنظم قافلة للتبرع بالدم

مصرع شاب غرقا في مصيف جمصة بالدقهلية

مصرع شاب غرقا في مصيف جمصة بالدقهلية

أديب عن فضح دعم قطر للإرهاب في الصومال: "أخدت على قفاها"

أديب عن فضح دعم قطر للإرهاب في الصومال: "أخدت على قفاها"

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