انفعل الإعلامي عمرو أديب، على الهواء، بسبب بعض السلوكيات الخاطئة التي شهدتها جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وقال "أديب" خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "ده مش إحنا، إيه الموضة الجديدة ده، الناس مبقتش تعرف جنازة، أي جنازة فيها ضرب وخناق وبكاء، فين حرمة الميت، خناقة ومصورين وابنه وتصريحات، فين الله يرحمه، وربنا يصبر أهله".

وحكى مقدم البرنامج، موقفًا سيئًا مر به، عندما حضر عزاء والدة الفنانة الكبيرة يسرا: "حد بيسألني تحب تقول إيه، إيه اللي جرا، الموت له جلال وهدوء والناس المفروض تقرأ الفاتحة، يكون في صمت وجلال، وبعدين الناس اللي بتتلك وعاوزة تقرب والناس اللي عاوزة تتصور سيلفي مع الفنانيين، الناس مش رايحة تعزي، من أنتم؟".

وتابع: "إيه حالة الجنان دي، ده جثمان بيتحط في العربية، إيه إلى بيتصور، وكل واحد جنبه ماشي جنبه واحد بيحميه، ليه ده كله ده احنا بنعزي وفي جنازة، والدوشة دي ليه، الخناقة دي على إيه بيحطوا جثمانه في عربية، وأهله أكيد متعصبين، وأهله لما نزلوا بيه المقبرة مش عارفين وده بسبب صورة على الفيس بوك، إيه الجنان اللي حصل في دماغكم ده".

واختتم أديب كلامه قائلا: "الواحد مبقاش ناقص مش عارفين نمشي كل ده، وواحد يقول لفنان سيلفي، هل الشباب بتاعنا مترباش على الأصول والعيب، ويقولوا للفنان أنت مغرور بإيه، لا يجوز على المتوفي إلى الرحمة والفاتحة، أنت هتاحسبه، كان الفيشاوي جاري مثقف ومحترم وفنان ".

وغيّب الموت الفنان فاروق الفيشاوي فجر أمس، بعد صراع مع مرض السرطان في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.