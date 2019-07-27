تحفظت مديرية أمن بني سويف، مساء الجمعة، على 4 أشخاص بينهم مدير شركة سياحة ومقيم محافظة الجيزة، وتاجر موبيليات، من محافظة القاهرة، وعاطلين من محافظة أسيوط، والغربية، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات حج مزورة، مقابل الحصول على مبالغ مالية وسفرهم إلى دولة السعودية وعودتهم دون أداء الفريضة.

وكانت السلطات السعودية قد رفضت دخول 30 حاجا مصريا إلى أراضيها، بعد استيقافهم في مطار جدة، عقب اكتشاف تزوير تأشيراتهم وحصولهم على تأشيرة "فعالية" تتضمن حضور مهرجانات فنية وحفلات، وعدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما تم تسجيلهم على أنهم سياح، وتم إعادتهم إلى القاهرة، قبل أن يتم استقبالهم بمطار القاهرة الدولي، وجرى تحقيقات موسعة معهم لمعرفة الشركات التي حجزت التأشيرات وتذاكر الرحلات الخاصة بهم

وتلقى مدير أمن بنى سويف، إخطارا من المقدم إيهاب زكريا، مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فرع شمال الصعيد، يتضمن ضبط كل من: "م .خ . ح" 27 عام، عاطل وحاصل على دبلوم، و مقيم أسيوط، و"أ. ع. م" 46 عام، تاجر موبيليات مقيم القاهرة، و"س . ع"50 عام، مقيم الغربية، و"م. م . ع" 56 عام، مدير شركة سياحة ومقرها الحوامدية بالجيزة، وبحوزتهم مبلغ مالي 3600 جنيه مصري، و2 هاتف محمول، جهاز حاسب آلي، لقيامهم بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات حج مزورة مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية، مما أدى إلى سفرهم إلى دولة السعودية وعودتهم دون أداء الفريضة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالضبط تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة.