استرداد 461 فدانا من أراضي الدولة في يوم واحد ببني سويف

أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، تنفيذ 20 حالة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، اليوم، بواقع 17 حالة مباني على مساحة 5753 مترًا، و3 حالات تعد بزراعات غير جادة على أراضي صحراوية على مساحة إجمالية 460 فدانًا، بناحية العلالمة وبياض العرب مركز بني سويف شرق النيل.

وأكد عبدالجابر، خلال تصريحات صحفية، اليوم، على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحة ممكنة من الأراضي المتعدِ عليها سواء بالبناء أو بالزراعة غير الجادة، وأنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

وأشار إلى مواصلة الحملات لعملها بحسب البرنامج الزمني المعد لها، ومن خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة، تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.

وأشار إلى سير العمل في حملات الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء الماضي وتنتهى في 1 أغسطس المقبل، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة، في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة، وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم حسم.