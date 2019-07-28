قالت مصادر داخل مستشفى بنها الجامعي إن المستشفى استقبل "محمد.م.ع" من مركز الباجور بمحافظة المنوفية والمتهم بقتل زوجته بعد ساعات من زفافهما، وأشارت المصادر إلى أنه مصاب بجرح نافذ بالبطن وجرى حجزه وحالته الآن مستقرة.

وقررت النيابة العامة بالمنوفية التحفظ على المتهم بموجب التحقيقات التي تجريها في الحادث، فيما قالت مصادر أمنية إن شقيق ووالد العروس يُدليان بأقوالهما أمام النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن حادث مقتل "منار.ع" بعد ساعات من زفافها.

وانتهت النيابة من معاينة مكان الحادث وتحفظت على سلاح الجريمة المستخدم في قتل المجني عليها وأمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها ورفع البصمات من مكان الحادث.

وقُتلت "منار.ع" بعد ساعات من زفافهما، وتبين أن أهل الفتاة فوجئوا بها غارقة في دمائها حين توجهوا إليها صباح أمس لتهنئتها بزفافها ولم يعثروا على الزوج في مسكن الزوجية.

وعاينت النيابة مكان الحادث وناظرت جثة الفتاة المجني عليها والتي لقيت مصرعها نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها وأمرت النيابة بالتحفظ على سلاح الجريمة الذي عثر عليه بجوار الفتاة.

وتستمع النيابة لأقوال كل من له علاقة بالقضية من شهود ومبلغين كما أمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة وتحديد الأسباب التي أدت لوفاتها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشي رئيس مباحث الباجور، يفيد بمقتل "منار .ع.ا" 19 عاما، على يد زوجها "محمد.م" 25 عاما، محام، بعد حفل زفافهما الذي أقيم أمس الجمعة، وتم نقل الجثة لمستشفى الباجور، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط زوجها لكشف ملابسات الواقعة، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم.