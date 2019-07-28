مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 إثر انقلاب سيارتين في ترعة الفاروقية بسوهاج

لقي 5 أشخاص، بينهم 3 طلاب، مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، إثر انقلاب سيارة أجرة، داخل ترعة، عقب اصطدامها بسيارة أخرى على الطريق الزراعي، بناحية قرية الجلايلة، مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارتين في ترعة الفاروقية بناحية الجلايلة.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين أنه في أثناء سير سيارة أجرة قيادة "رمضان. م. ا" 40 عاما، ويقيم دائرة مركز جرجا، اصطدمت بها من الخلف سيارة ملاكي سوهاج، قيادة "هيثم. و. ف" 31 عاما، ويقيم بناحية الكشح، دائرة المركز، مما أدى لإنقلابهما في الترعة المجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث وفاة كل من: "قائد السيارة الأولى، و"نادية. م. م" 41 عاما (ربة منزل)، وابنتها "رجاء. ا. ع" 18 عاما (طالبة)، و"حمدي. ح. ع" 18 عاما (طالب)، و"محمود. ا. ف" 18 عاما (طالب).

وتبين إصابة كلا من "مكاريوس. ف. ج" 22 عاما (طالب)، و"داليا. ع. ي" 26 عاما (ربة منزل) ويقيمان دائرة المركز، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

واتضح أن جميع الضحايا من مستقلي السيارة الأولى، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

ورفعت السيارتين من الترعة، وتم التحفظ عليهما.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثث، وباشرت التحقيقات.