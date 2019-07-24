لقي عامل مصرعه وأُصيب شقيقه في حادث تصادم وقع أمس، بين سيارة "ملاكي" وعربة "كارو" على الطريق الزراعي الشرقي بمنطقة "أولاد الشيخ" مركز دار السلام بسوهاج، وُنقلت الجثة لمشرحة دار السلام المركزي، والمُصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بمنطقة "أولاد الشيخ".

وبالانتقال والفحص، تبين أنَّه في أثناء سير سيارة قيادة "صيفي. ب. م" (62 عامًا - سائق - يقيم بمركز طما)، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعربة "كارو" يقلها "شاهر. ع. ع" (25 عاما - عامل)؛ ما أدى لسقوطها بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد العربة الكارو، وإصابة مرافقه شقيقه "رمضان"، (19 عامًا - عامل) بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤال والدة المتوفى والمصاب "أمال. م. ا" (46 عامًا - ربة منزل) نفت الشبهة الجنائية.

وُرد تقرير مفتش الصحة؛ يتضمن بأنَّ سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحُرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.