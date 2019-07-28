تسجيل الدخول
المجد ينادي شباب اليد في بطولة العالم

أحدث الأخبار

محافظ مطروح وأعضاء البرلمان يلتقون مدير الأمن الجديد

محافظ مطروح وأعضاء البرلمان يلتقون مدير الأمن الجديد

توزيع 539 ألف جنيه مساعدات مالية في المنوفية

توزيع 539 ألف جنيه مساعدات مالية في المنوفية

وكيل الأزهر: رسالتنا تعتمد على منهج حواري يؤمن بالتعددية وقبول الآخر

وكيل الأزهر: رسالتنا تعتمد على منهج حواري يؤمن بالتعددية وقبول الآخر

عاجل.. إيران: إرسال قوة عسكرية دولية لمضيق هرمز إجراء استفزازي

عاجل.. إيران: إرسال قوة عسكرية دولية لمضيق هرمز إجراء استفزازي

23 رحلة جوية لنقل 5530 حاجا إلى السعودية

23 رحلة جوية لنقل 5530 حاجا إلى السعودية

وزير الإسكان يضم عقارين إلى المبانى ذات الطراز المعماري

وزير الإسكان يضم عقارين إلى المبانى ذات الطراز المعماري

اختيارات الوطن

لـ حجاج بيت الله الحرام.. 7 مزارات ومعالم بالحرمين لا تفوتك

لـ حجاج بيت الله الحرام.. 7 مزارات ومعالم بالحرمين لا تفوتك

شواطئ العين السخنة مقصد الغلابة الهاربين من حر الصيف

شواطئ العين السخنة مقصد الغلابة الهاربين من حر الصيف

آخرهم حصل على 4.5 درجة بعد سنوات.. أشهر مظاليم الثانوية العامة

آخرهم حصل على 4.5 درجة بعد سنوات.. أشهر مظاليم الثانوية العامة

في عيد ميلادها.. إيناس عبد الدايم ساحرة "الفلوت" تعزف لـ عفاريت الأسفلت

في عيد ميلادها.. إيناس عبد الدايم ساحرة "الفلوت" تعزف لـ عفاريت الأسفلت

الأكثر قراءة

عاجل