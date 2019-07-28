ناشد الدكتور محفوظ رمزي رئيس تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، المصريين، بتوخي الحذر من الأدوية التي يعلن عنها على العديد من الفضائيات.

وأوضح محفوظ خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten"، أنّ العديد من الأدوية المعلن عنها لا يكون مرخصًا، وينخدع في شراؤها الكثيرين، قائلا: "مش كل الأدوية دي بتكون مرخصة، لأن أغلبها بتكون مش حقيقية".

ونظرًا لما يتعرض له الكثيرون من خداع في شراء الأدوية، صرح محفوظ، بأنّه تم إلزام شركات الأدوية باتباع منظومة "تتبع الدواء".

وكان الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، صرح سابقًا بأنّ مصر تسير في الطريق الصحيح في ملف صناعة الأدوية، وأنّ الأدوية منتهية الصلاحية مسؤولية الشركات وليست مشكلة الصيدلي، كما طالب بإلزام وزارة الصحة للشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية غير واضح المعالم، موضحا أنّ هناك أكثر من 17 صفحة على "فيس بوك" تبيع أدوية منتهية الصلاحية.