"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- مسرحية "أيام صفراء" في مركز الهناجر للفنون الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- معرض "محمد خان" في لمسات الساعة 3 عصرًا، والحضور مجاني.

- عرض "صديق النمل" على مسرح عرائس ساقية الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 37 جنيهًا.

- عرض فيلم A Flood in Baath Country في NVIC الساعة 7:30 مساءً، والحضور مجانًا.

- حفل "فويس باند" بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- عرض فيلم "فيلا 69" في KMT House الساعة 7:30 مساءً، وحضور العرض مجاني.

- عرض فيلم "في انتظار العائد من الجبل" في مركز درب 1718 ضمن برنامج "سينما الفرن" الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- عرض مسرحية "نوح الحمام" على مسرح الطليعة الساعة 6:30 مساءً، وأسعار التذاكر 20 جنيهًا، و10 جنيهات للطلبة.