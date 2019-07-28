أماكن شاغرة في "الهندسة" ضمن المرحلة المرحلة الثانية للتنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك بعض الأماكن الشاغرة بكليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق، وأماكن شاغرة بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة "عمارة"، وباقي الكليات النظرية لطلاب "علمي علوم" في المرحلة الثانية من التنسيق، المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، أنّ المرحلة الثانية للتنسيق تنطلق بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 87.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 200 درجة فأكثر بنسبة 68%.

وأعلنت الوزارة انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية من الأربعاء المقبل وحتى الأحد المقبل، معلنة أنّ إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في هذه المرحلة 229978 طالبا وطالبة، بواقع 175673 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.