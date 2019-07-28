تنظم جامعة الإسكندرية المؤتمر الدولي الأول للابتكارات التربوية والتعلم المدعوم بالتكنولوجيا 2019، أكتوبر المقبل.

وأعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، اليوم، أن مؤتمر Alexandria Pedagogical Innovation and Technology Enhanced Learning APITEL 2019، سوف ينظم في الفترة ما بين 26 و27 أكتوبر 2019 في كلية الطب، بتنظيم مشترك مع وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة.

وأضاف الكردي، أن الجامعة ستنظم معرضا للابتكارات التربوية المختلفة تحت عنوان "التجارب التدريسية الناجحة لأعضاء هيئة التدريس"، للتحول إلى ثقافة التعلم المتمحور حول الطالب باستخدام التكنولوجيات التمكينية.