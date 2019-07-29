قالت وسائل إعلام أمريكية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرين في إطلاق نار في مهرجان للطعام في كاليفورنيا.

وأكدت نيويورك تايمز، أنه تم اعتقال شخص يشتبه بتورطه بإطلاق النار في كاليفورنيا.

وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث إطلاق النار بمهرجان للطعام بكاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "سيتم إنفاذ القانون في موقع إطلاق النار في جيلروي، كاليفورنيا"، مضيفا، "تشير التقارير إلى أنه لم يتم القبض على مطلق النار".

وطالب ترامب مواطني بالحذر، "كن حذرا وآمنا!".

ونقلت "العربية" عن قنوات أمريكية أن مطلق النار شاب أبيض في الثلاثين من العمر، وقال شهود عيان إن حالة من الذعر سادت المهرجان خلال إطلاق النار، مؤكدة أن من بين الضحايا أطفال.