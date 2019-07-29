قائمة بشهادات تعادل الثانوية العامة.. تعرف عليها

تستعرض "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، قائمة بالشهادات المصرية التي تعادل شهادة الثانوية العامة، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للتنسيق.

الشهادة الثانوية اليونانية

معادلة للثانوية العامة المصرية ويسري عليها ما يسري على الشهادة الإنجليزية G.C.S.E.& I.G.C.S.E من حيث المواد التي تشترطها كل كلية، ويشترط أن يجرى الامتحان بمعرفة لجنة معتمدة من اليونان بالإسكندرية، مع أداء امتحان تكميلي في اللغة العربية والدين.

شهادة الدراسة الثانوية بالمدارس الألمانية بجمهورية مصر العربية

تعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة المصرية على أن يؤدى الطالب امتحانًا معادلًا في اللغة العربية والدين كما جرت العادة في الشهادات الأجنبية، مع شرط استيفاء المواد المؤهلة.

الشهادة العامة الإنجليزية الـI.G.C.S.E

تعادل الشهادة الثانوية العامة المصرية بقسميها العلمي والأدبي، بشرط استيفاء المواد المؤهلة.

معادلة المستوي العلمي لشهادة(International Baccalaureate) [I.B.]

تصدرها منظمة البكالوريا الدولية (I.B.O.) بجنيف، والتي يحصل عليها الطلاب الذين يدرسون النظام الإنجليزي بمدرسة الأرض المخضرة "جرين لاند"، الكائنة في 405 طريق جزيرة محمد بالوراق والتابعة لإدارة الوراق التعليمية بمحافظة الجيزة، بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية بمرحلتيها، بشرط أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، ومضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة [I.B.].

- يرخص لمدرسة الواحة الدولية الخاصة للغات الكائنة في قطعة أ،ب – الشطر السابع – زهراء المعادي- التابعة لإدارة المعادي التعليمية بمحافظة القاهرة، بتدريس مناهج (I.B.) الفرنسية الدولية، ومركزها جنيف في سويسرا للمرحلة الثانوية.

- يرخص لمدرسة حياة الدولية الكائنة في التجمع الخامس والتابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة بتدريس شهادة البكالوريا الدولية I.B بجنيف (International Baccalaureate)، والتي تم معادلتها بمناهج الثانوية العامة المصرية بمرحلتيها.

- يرخص للمدرسة الإنجليزية الحديثة بالقاهرة التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليميــة بتدريــس منهـج I.B. Diploma التابعة لهيئةInternational Baccalaureate (I.B.O)، على أن تتولى هــذه الهيئــة وضع الامتحانات وإصدار شهادات النجاح وأي وثائق تعليمية أخرى للطلاب المسجلين في الـ(I.B. Diploma).

- وافق وزير التربية والتعليم على معادلة دبلوم المدارس الثانوية بمقاطعة أونتاريو بكندا، والتي تمنحها المدرسة الكندية الدولية بمصر بالتجمع الخامس بما يماثلها في جمهورية مصر العربية، على أن يقوم الطلاب بدراسة مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية، وتقوم المدرسة باعتماد الشهادات من الجهة المانحة لها بكندا، ويتم التصديق عليها من سفارة جمهورية مصر العربية في هذه الدولة، وبشرط استيفاء المواد المؤهلة.

معادلة المستوى العلمي لشهادة الدبلومة الكندية تصدرها مقاطعة بريتش كولومبيا (BRITISH COLUMBIA)

تقوم باعتماد نتائج امتحانات وشهادات الخريجين بكندا، والمصدق عليها من السفارة المصرية بكندا، والتي يحصل عليها الطلاب الذين يدرسون الدبلومة الكندية بالمدرسة الكندية بالشروق الخاصة التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والكائنة في قطعة 34 – الحي الخامس - القاهرة الجديدة، بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية بمرحلتيها، بشرط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، أو ما يعادلها ومضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها وذلك قبل حصوله على شهادة الدبلومة الكندية.

معادلة المستوى العلمي لشهادة الدبلومة الكندية

تصدر عن مقاطعة نوفا سكوتيا NOVA SCOTIA لمدرسة الملكية الخاصة للغات الكائنة في الحي الرابع المجاورة الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، بشهادة إتمام الثانوية العامة المصرية بمرحلتيها، بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، ومضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة الدبلومة الكندية.

معادلة المستوى العلمي لشهادة الدبلومة الكندية

تصدر عن مقاطعة مانيتوبا MANITOBA لمدرسة دار التراث الدولية الكائنة في قرية الياسمين جرين لاند- القرية السياحية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية بمرحلتيها، بشرط أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، ومضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة الدبلومة الكندية.

معادلة الشهادة الثانوية الروسية

ممنوحة من المدرسة الثانوية الروسية التابعة للسفارة الروسية بالقاهرة بالثانوية العامة المصرية بقسميها العلمي والأدبي بجمهورية مصر العربية، بشرط استيفاء المواد المؤهلة لكل كلية.

دبلوم الكلية الأمريكية بالمعادي بالقاهرة

معادل للشهادة الثانوية العامة من جمهورية مصر العربية بشرط استيفاء المواد المؤهلة، وبشروط قبول الشهادة الأمريكية.

دبلوم الكلية الأمريكية بالإسكندرية

Diploma schutz American school

مؤهلا للالتحاق بالجامعات المصرية بشرط استيفاء المواد المؤهلة، وبشروط قبول الشهادة الأمريكية.

وصدرت قرارات وزارية من وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، تقضي بمعادلة المستوى العلمي لشهادة (American High School Diploma)، والتي تصدرها لجان الاعتماد الدولية المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقوم باعتماد نتائج امتحانات وشهادات الخريجين بالولايات المتحدة الأمريكية، والمصدق عليها من السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي يحصل عليها الطلاب الذين يدرسون المناهج الأمريكية ببعض المدارس المصرية، بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية، بشرط أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ومضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها وذلك قبل حصوله على شهادة (American High School Diploma).

وفيما يلي بيان بأسماء المدارس المصرية التي تمت معادلة المستوى العلمي لها، وأسماء لجان الاعتماد الأمريكية التي تعتمد الشهادات التي تمنحها هذه المدارس: