تعتزم وزارة الإسكان الانتهاء من 136 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى لتدخل الخدمة قبل يونيو المقبل، حيث انتهت الوزارة من تنفيذ 276 مشروعاً لمياه الشرب منذ 2014 وحتى الآن، بتكلفة 35.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى 67 مشروعاً جارٍ تنفيذها، بـ8.3 مليار، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها حتى يونيو 2020.

وقال الوزير، فى بيان، اليوم، إنه تم منذ عام 2014 وحتى الآن، الانتهاء من تنفيذ 155 مشروعاً لصرف صحى المدن، بـ17 ملياراً، ومن المستهدف حتى يونيو 2020، الانتهاء من تنفيذ 69 مشروعاً، بـ9.8 مليار.

وأضاف الوزير أنه «منذ 2014 وحتى الآن، تم الانتهاء من تنفيذ 624 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية بـ12.4 مليار، ومن المقرر حتى يونيو 2020، الانتهاء من تنفيذ 170 مشروعاً، بتكلفة 7.5 مليار».

وفيما يتعلق بمشروع تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى بالصعيد، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من 16 محطة للمعالجة الثنائية، وجارٍ تنفيذ 18 محطة أخرى، كما تم الانتهاء من 10 محطات للمعالجة الثلاثية، وجارٍ تنفيذ 8 محطات أخرى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ جميع المحطات تباعاً بنهاية العام الجارى.

وحول مشروعات الطرق، أكد وزير الإسكان أن الوزارة انتهت منذ 2014 وحتى الآن، من تنفيذ 1695 كم طولياً من الطرق، بـ9.15 مليار جنيه، ومن المقرر بنهاية ديسمبر 2019 الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من رافد مطوبس - أبوالروس، بطول 16 كم، وبتكلفة 450 مليوناً، ومشروع محور التعمير بمحافظة المنوفية (طريق شبين الكوم - طملاى) بطول 16 كم، وبتكلفة 833 مليوناً، كما أنه من المقرر بنهاية ديسمبر 2020 الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية الجارى تنفيذها بطول 850 كم، بـ5 مليارات.

هيئة المجتمعات العمرانية تستعجل الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لمدينة ناصر

وشدد جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، خلال جولة تفقدية، أمس، على سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعات البنية الأساسية لمدينة ناصر الجديدة، غرب أسيوط.