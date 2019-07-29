كشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل واقعة إخراج شاب في الـ 22 من عمره، جثة والدته من القبر ووضعها أمام مسجد بعزبة خط المياه في مدينة الحمام بمطروح ليصلي عليها، ما تسبب في ذعر الأهالي واستيائهم.

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، إن الشاب أخرج جثة والدته التي توفيت منذ عام 2016 ليصلي عليها، ظنًا منه أن ذلك "قد يُعيدها للحياة من جديد"، موضحًا أن الشاب زعم أنه رأى رؤية بأنه إذا استخرج جثة والدته وصلى عليها أمام المسجد ستعود للحياة، كما أن الجيران أكدوا أن الجثة لم تتحلل، على حد قولهم، رغم أنها توفيت منذ 3 سنوات.

وتابع: "عندما سئل الشاب عما يفعله رد بأنه رأى في منامه رؤية تقول له أخرج والدتك من قبرها وصل عليها وستجدها حية"، مشددًا على ضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع بشيء من العقل والتفكير لاحتمال أن يكون هذا الشاب خبيث ويريد أن يستغل جسد والدته لإنشاء مقام لها.

وأوضح أنه يبدو أن الشاب قد مر بظرف نفسي سيئ صعب للغاية بعد وفاة والدته، ولم يستطع استيعاب أن والدته توفيت لذلك تم وضعه حاليا في مستشفى المعمورة من أجل خضوعه للفحوصات النفسية حاليا.