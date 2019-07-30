"مرتبة ومخدة ومفك".. أدوات تفك لغز مقتل لواء سابق خلال مباراة القمة

"مرتبة ومخدة ومفك وزرادية" أدوات عثر عليها بجانب جثة اللواء "إسماعيل" أعلى سطح العقار، تبين أنها كانت بحوزته خلال تصليحه الدش وقت مباراة القمة بين "الأهلي والزمالك"، ساهمت تلك الأدوات في فك طلاسم الجريمة والقبض على المتهمين.

48 ساعة فقط مرت على الجريمة وسرعان ما كشف تفاصيلها رجال المباحث والنيابة العامة بعد استجواب جميع سكان العقار والعقارات المجاورة تمهيدًا لتحديد المتهم بقتله.

"ألو الإشارة ظهرت كده".. كانت آخر كلمات نطق بها الضحية قبل الهجوم عليه من قاتليه بحسب مصادر أمنية، حيث كان المجني عليه يقوم بضبط إشارة "الدش" خلال المبارة، وعندما انقطع الإتصال فجأة أسرعت أسرته لتجده جثة هامدة.

تابعت المصادر أن الفريق الأمني استجوب قرابة 40 أسرة في العقار والعقارات المجاورة من أجل تحديد الأشخاص الذين صعدوا أعلى سطح العقار وقت وجود الضحية، أثناء قيامه بمحاولة ضبط إشارة الريسيفر أثناء المباراة، حتى تم تحديد الجناة وضبطهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم اليوم.

وقالت المصادر إن الجريمة وقعت بدافع الإنتقام من الضحية، وتبين من المعاينة وجود طعن في البطن.

كان رئيس مباحث السلام، تلقى بلاغا مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، فوق سطح العقار، محل سكنه، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لضابط على المعاش يدعى "إسماعيل. ز"، وتبين إصابته بطعنة في منطقة البطن.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه عثر على جثته أعلى سطح العقار بالطابق الـ13، وبجواره أدوات يبدو أنه كان يستخدمها في إصلاح طبق استقبال الفضائيات.