تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المالية: 660 مليار جنيه حصيلة ضريبية.. وإنهاء فحص 90 ألف ملف طعن

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2018/ 2019، بلغت 660 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو سنوي 17٪، موضحًا أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت 517 مليار جنيه بنسبة 101٪ من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية "البنك المركزى، وقناة السويس، والأذون، والسندات" 142 مليار جنيه مقابل 152 مليار جنيه في العام السابق؛ بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة، في ضوء إجراءات خفض أعباء الدين، التي أسفرت عن خفض فاتورة خدمة الدين مقارنة بتقديرات الموازنة.

رئيس بعثة الحجاج بـ"التضامن": خدمة "ضيوف الرحمن" شرف لنا

قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إن البعثة تتشرف لكونها تخدم حجاج بيت الله الحرام من وقت سفرهم من مصر وحتى عودتهم مرة أخرى إليها مع توفير كل ما يحتاجونه لخدمتهم في رحلتهم الطيبة.

الجيش الليبي يتوعد عناصر إرهابية ارتكبت جرائم في أجدابيا: سنقدمهم للمحاكمة

استعرض اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عددًا من الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها بعض التنظيمات الإرهابية والميليشيات في ليبيا منذ ثلاث سنوات بمنطقة أجدابيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي له عُرض منذ قليل على شاشة extra news، وأوضح "المسماري"، أن العناصر الإرهابية قامت في يونيو 2016 بالدخول لمنطقة أجدابيا وعرضوا حياة المدنيين للخطر، وقاموا بارتكاب عدد كبير من الجرائم والتي تم رصدها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، مثل توزيع الألغام والمفخخات في أماكن الخدمات العامة.

اشتباكات في نابلس بعد دخول مستوطنين للصلاة في قبر يوسف

أصيب أكثر من ثلاثة عشر شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بين شبان فلسطينيين وجيش الإحتلال الإسرائيلي، وبحسب "سكاي نيوز"، وقعت الاشتباكات عندما دخلت 18 حافلة للمستوطنين المدينة للصلاة في قبر يوسف الذي يقع في منطقة بلاطة البلد الجزء الشرقي من المدينة وقد نقل جميع المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

اليوم .. نظر تجديد حبس "فتاة العياط"

ينظر اليوم قاضي المعارضات في محكمة العياط تجديد حبس "فتاة العياط" والتي قتلت سائقًا دفاعًا عن النفس عندما حاول اغتصابها، بعد أن قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.

الموجة الـ13 لإزالة تعديات الأراضى: استعادة 19 ألف فدان من أملاك الدولة خلال 3 أيام

تمكنت قوات إنفاذ القانون، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، من إزالة نحو ٤٩٦١ حالة تعدٍّ من بينها نحو ٨٦١ حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية كانت حصيلتها ١٩ ألفاً و٤١٣ فداناً، وكانت المساحة الأكبر منها فى محافظة المنيا بواقع ١٥ ألف فدان متعدى عليها، وذلك ضمن الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى جميع المحافظات لليوم الثالث على التوالى.

وزارة الزراعة تكشف أسعار "لحوم العيد" بمنافذها

اتخذت وزارة الزراعة عدة إجراءات، فيما يتعلق بعملية توفير "لحمة العيد"، حيث تعمل على توفير الأضاحي للمصريين في منافذ على مستوى الجمهورية، مثل تلك التي تتبع قطاع الإنتاج بالوزارة، والجمعيات العامة للإصلاح الزراعي، ومنافذ الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وبحسب ما ذكر الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، فإن الوزارة أقامت عددًا من الشوادر لتغطية أكثر من مكان في العاصمة القاهرة وفي أماكن أخرى، بأنحاء الجمهورية، من خلال تعزيز القدرة التسويقية لصغار المزارعين.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. غدا شديد الحرارة والخميس تصل لـ42

توقع خبراء الأرصاد حالة الطقس خلال الفترة من 30 يوليو حتى الخميس 1 أغسطس المقبل، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وترتفع درجات الحرارة ابتداء من اليوم حيث تسجل 38 درجة في الوجه البحري والقاهرة، وتأخذ في الانخفاض تدريجيا حتى تسجل 36 درجة يوم الخميس على المناطق ذاتها.

محمد عادل إمام: سأقدم أصعب مشهد "أكشن" بالسينما المصرية في "لص بغداد"

قال الفنان محمد عادل إمام، إنه قد انتهى من التدريب على أحد أصعب المشاهد التي من المنتظر أن يقدمها في عمله الفني المقبل "لص بغداد"، وأضاف "أمام"، معلقا على صورة له عبر موقع "إنستجرام": "مشهد صعب هصوره الأسبوع ده، في رأيي ماتعملش حاجة زيه في السينما المصرية قبل كده"، موضحا أن هدفه في ذلك الفيلم هو تقديم شكل جديد من الأكشن لم تعتد عليه السينما المصرية من قبل، إن شاء الله هيعجبكم جدا"، جدير بالذكر أن فيلم "لص بغداد" هو من بطولة الفنان محمد عادل إمام والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنانة ياسمين رئيس والفنانة أمينة خليل، والفنان محمد عبد الرحمن توتة والفنان الكبير صلاح عبد الله والفنان أحمد رزق، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، بأول تعاون بينهما فى السينما، وهو من إنتاج شركة "سينرجى".

محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لمعسكر ليفربول

قام محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، بتأدية ماسك العمرة، وذلك قبل السفر إلى إنجلترا من أجل الانتظام في تدريبات فريقه، ونشر موقع "الاتحاد الرياضي" صورة قائد الفراعنة محمد صلاح أثناء تأديته مناسك العمرة، قبل التحاقه بتدريبات فريقه الإنجليزي، استعدادًا للموسم الجديد.