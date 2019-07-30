أصيب فران، من قرية السعيدية، بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، باشتباه نزيف بالمخ، إثر تعدي من آخرين عليه، واتهم عمه شخصين بالتعدي على ابن شقيقه المصاب، بعصي شوم، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من مستشفى الندى التخصصي بالفيوم، بوصول المواطن "خميس عزوز.ع"31 سنة، فران، ومقيم بقرية السعيدية، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وحالته العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت إلى المكان، وبسؤال عم المصاب "سعد عبدالقادر.ع"،52 سنة،فلاح، اتهم كلا من "حمدي.ع"، 59 سنة، فلاح، وابن عمه "ربيع.ع.ع"، 54 سنة، فلاح، من نفس القرية، بالتعدي على ابن شقيقه المصاب بعصي شوم لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة.

وذكر البيان الأمني، أنه تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما من اتهام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها. وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 17833 لسنة 2019م جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.