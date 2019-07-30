عثر أهالي حي المنشية بمدينة بنها بدائرة قسم أول بنها على جثة شخص ميتًا منذ عدة أيام في مسكنه بدائرة إثر انبعاث رائحة كريهة من مسكنه.

نُقلت الجثة لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتولت النيابة التحقيق.

كان المقدم محمد فتحي رئيس مباحث قسم أول بنها، تلقى إخطارا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة بأحد المنازل في منطقة الممشية بجوار مدرسة أم المؤمنين بمدينة بنها.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة للمدعو "عبدالفتاح .ك" 65 عاما، والذي لم يره أحد من الجيران منذ عدة أيام، وبعد انبعاث رائحة كريهة من أعلى سطح المنزل توجه أحد الأهالي إلى أعلى المنزل، وتبين أن المتوفى ملقى على الأرض ويرتدي ملابسه منذ عدة أيام.

جرى نقل الجثة لمستشفى التأمين الصحي ببنها لمعاينة الجثة بمعرفة الطب الشرعي وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.