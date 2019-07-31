حذَّر سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو والذي يُعتبر حليفا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نشطاء المعارضة يوم الثلاثاء، بأنه لن يسمح لحركتهم الاحتجاجية بإغراق العاصمة الروسية في الفوضى واتهمهم بالتآمر‭‭‭ ‬‬‬للإخلال بالنظام.

وكان سوبيانين قد وصف في أول تصريحات علنية له منذ مظاهرة السبت الاحتجاج بأنه إخلال بالنظام وأشاد بالشرطة لما وصفه برد فعلها، وردا على سؤال عن رأيه في أحداث السبت قال "كيف يمكنني تقييمهم؟ بينما جرى التخطيط جيدا سلفا للإخلال بالنظام على نطاق كبير".

وقال إن المحتجين "حاولوا إعاقة الطرق والإغلاق الشوارع والتعدي على ضباط الشرطة، هم أجبروا ببساطة الشرطة على استخدام القوة"، واتهم سوبيانين منظمي الاحتجاج باستخدام وسائل غير قانونية للفوز بالسلطة في موسكو وقال إن الانتخابات لاختيار برلمان المدينة المؤلف من 45 مقعدا والتي حرم مرشحو المعارضة من المشاركة فيها ستشهد تنافسا من دونهم حيث سيتنافس خمسة أشخاص على كل مقعد.

ويأتي حديث سوبيانين بعد اعتقال الشرطة لأكثر من ألف شخص في موسكو يوم السبت في واحدة من أكبر الحملات في السنوات الأخيرة على المعارضة التي تزداد تحديا أمام قبضة بوتين المشددة على السلطة.‭‭‭ ‬‬‬

وأعلن القضاء الروسي الثلاثاء فتح تحقيق بتهم "افتعال أعمال شغب على نطاق واسع" وتلك جريمة تعرّض المدان بها للحبس لمدة تصل إلى 15 عاما، وأعلنت لجنة التحقيق فتح تحقيقات بارتكاب أعمال عنف ضد عناصر الشرطة ومسؤولين، مضيفة أن التحقيق لن يقتصر على المنظّمين بل سيشمل المشاركين في التظاهر.

وبحسب "فرانس 24"، جاء في بيان لجنة التحقيق أن "التحقيق توصل إلى أنه قبل تظاهرة غير مرخّص لها نشر عدد من الأشخاص مرارا على الإنترنت دعوات للمشاركة فيها، مدركين تماما أن هذه الأفعال قد تؤدي إلى أعمال شغب على نطاق واسع"، وأضافت اللجنة أن المشاركين في مظاهرة السبت خرقوا النظام العام واستخدموا العنف ضد السلطات و"شلّوا حركة السير" في وسط العاصمة الروسية.

وأعلن المدعي العام يوري تشايكا في خطاب أن "إجراءات مراقبة فعالة يجب أن تتخذ خلال التحضير وإجراء الانتخابات" معتبرا أنه "من الضروري جدا ألا تتكرر الأحداث التي وقعت في موسكو في الآونة الأخيرة"، وقال نائب المدعي العام الروسي ألكسندر بوكسمان إن القضاء: "يجب أن يمنع بقسوة أي عمل للمنظمين والمشاركين في أعمال عامة غير مشروعة أو غير مرخص لها" كما نقلت عنه وكالة الأنباء ريا نوفوستي.

وأعلنت المحاكم الروسية الثلاثاء أنها أمرت باعتقال ستين شخصا وحكمت على أكثر من 160 بدفع غرامات بعد تظاهرات السبت، وأودع متظاهر اتهم بإلقاء صندوق قمامة على شرطي، السجن لمدة شهرين بانتظار محاكمته، وقد يتعرض للسجن حتى خمس سنوات.

يذكر أن الشرطة الروسية كانت قد ألقت القبض على أكثر من ألف شخص في موسكو، يوم السبت، خلال الآونة الأخيرة، ضد معارضين ينتقدون سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت الاحتجاجات اندلعت للمطالبة بالسماح لأعضاء المعارضة بالترشح في الانتخابات المحلية.

وردد المحتجون "روسيا بدون بوتين" و"استقالة بوتين" في التظاهرات التي اندلعت بموسكو السبت، وهاجمتهم قوات الشرطة ومكافحة الشغب بالهراوات، وكان زعيم المعارضة المسجون، أليكسي نافالني، قد دعا إلى الاحتجاج، لإقناع المسؤولين بالسماح لعدد من الأشخاص بالترشح في انتخابات مجلس المدينة، المقرر لها 8 سبتمبر، وفقا لـ"رويترز".