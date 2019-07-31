كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السفير ميخائيل دياميسيس سفير اليونان بجمهورية مصر العربية بحضور زوجته السفيرة "تيريزة" سفيرة اليونان بدوله تونس الشقيقة، تقديرا منه للمجهودات التي بذلها السفير اليوناني لتنشيط السياحة اليونانية فى محافظة جنوب سيناء عامة وبمدينة سانت كاترين خاصة.

وأعرب السفير اليوناني عن سعادته بالعمل على مدار ثلاث سنوات في سفارة اليونان بالقاهرة، مؤكدا أنه خلال هذه السنوات تعرف على الشعب المصري وأهم المعالم السياحية بمصر.

وأكد أن محافظة جنوب سيناء بشكل عام تتمتع بطبيعة مختلفة من حيث الجمال ونقاء وصفاء جوها، كما تتمتع مدينة سانت كاترين بطبيعة وروحانيات خاصة، وأهدى المحافظ السفير درع محافظة جنوب سيناء، وزوجته الشال البدوي كهدية تذكارية.

حضر اللقاء توني كازامياس مستشار رئيس دير سانت كاترين، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.