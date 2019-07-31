قال المهندس أيسر رأفت المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن العمل في محطة هليوبوليس التابعة للمرحلة الأولى من الجزء الثالث للخط الثالث بمترو مصر الجديدة، يتم على قدم وساق، مشيرا إلى أنه تم افتتاح محطات "هارون- ألف مسكن- نادي الشمس"، ضمن نفس المرحلة، في يونيو الماضي، موضحا أن قطارات المحطات الجديدة تقل نحو 170 ألف مواطن يوميا.

"رأفت": قطارات المحطات الجديدة بالخط الثالث تقل 170 ألف مواطن يوميا

وأضاف "رأفت" في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سيتم الانتهاء من التشطيبات والأعمال التنفيذية لمحطة هليوبوليس خلال شهر أكتوبر المقبل، ومن افتتاحها أمام الجمهور، مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم تسليم المحطة بعد الانتهاء منها بشكل كامل إلى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، لوضع اللمسات النهائية لتشغيلها وافتتاحها رسميا أمام الجمهور.