قال جمال عبد الناصر، المنسق الميداني لمبادرة "حياة كريمة" في أسيوط، إن المبادرة لها النصيب الأوفر في المحافظة، لأنها ستحصل على نحو 50% من المبادرة، نظرًا لعدد القرى الأكثر فقرًا بها.

وأضاف عبد الناصر، في كلمته أمام الرئيس السيسي خلال جلسة "حياة كريمة"، أنه فور إعلان المبادرة في يناير الماضي، رصد الفريق الميداني بالتعاون مع المحافظ، ومؤسسات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي والوحدة المحلية، بعمل بحث ميداني عن احتياجات المحافظة.

واستكمل عبد الناصر، بأن الرصد الميداني والبحث كونا ثلاثة احتياجات رئيسية للمحافظة، وهي: "البنية التحتية ومدى جودتها من شبكة الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومنظومة الخدمات ومدى توافرها للمدارس والوحدات الصحية ومكاتب بريد ومخابز العيش ومكاتب تموين ومراكز شباب، بالإضافة إلى توفير سكن للمواطنين عن طريق إعادة تأهيل المنازل الأكثر فقرًا".

وتابع المنسق لـ"حياة كريمة"، بأنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، عن طريق إعداد قوافل طبية لكل القرى الأكثر احتياجًا، وللفلاحين أصحاب المواشي وجارٍ القيام بمحاولات لمساعدة العرائس من أصحاب الحالات الخاصة واليتيمات على الزواج، إلى جانب عمل معاشات استثنائية تكافل وكرامة، والعمل على مشاريع متناهية الصغر للأسر غير القادرة.

وفي نهاية حديثه، صرح المنسق لـ"حياة كريمة"، أنهم تعرضوا لموقف طريف بقرية "النهاية" في أسيوط، حيث عرض عليهم أحد الأهالي التبرع قطعة أرض للمبادرة، كي يقام عليها مجمع للخدمات، حيث سيجرى عرض الأمر على الجهات المختصة لأخذ الموافقة.

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء أمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.