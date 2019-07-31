"بطل الساق الواحدة": شكرت الرئيس على تكريمه.. فقال لي: مصر بتكبر بيكم

قال محمد الكيلاني أحد المكرمين في الجلسة الختامية بالمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه فخور بتكريمه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه لم يتوقع تكريمه خلال المؤتمر، وسعيد بالوقوف على المنصة مع عدد من النماذج المهمة والناجحة في مجالات مختلفة.

وكشف الكيلاني صاحب الـ26 سنة ابن محافظة المنوفية، ويعمل مهندسا بأحد البنوك رغم تعرضه لحادث فقد علي إثره إحدى قدميه، عن الحديث الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي، قائلا لـ"الوطن": "أبلغته شكري وفرحتي.. قلت له بنشكر حضرتك، وإن شاء الله مصر تبقى في أحسن حال، ورد قائلا: مصر بتكبر بيكم و هتبقي أحسن بيكم انتوا".

كيلاني أحد ابطال فيلم "بطل كل يوم" الذي عرض في اليوم الأول من المؤتمر، يواظب على رياضة الجري والمشي لمسافات طويلة، ويعد أول مصري وعربي يشارك في ماراثون بقدم صناعي من القاهرة للعين السخنة.

ولقي الكيلاني إشادة واسعة وتصفيق شديد من الحضور فور صعوده على المسرح لتكريم من جانب الرئيس السيسي.