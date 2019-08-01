قالت منال مصطفى، صاحبة مشروع عربة الطعام، والشهيرة بـ "دهب" في منطقة وسط القاهرة، والتي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنها فخورة بعملها، وتحرص على اتقانه جيدا، مؤكدة أن تكريمها بمثابة جرعة أمل وتفاؤل جديدة ستدفعها لمزيد من العمل.

منال: فخورة بعملي.. والتكريم أعطاني جرعة أمل وتفاؤل

وأشارت منال، في تصريحات لـ "الوطن"، إلى أن الرئيس السيسي مازحها خلال تسليمها درع التكريم، قائلا لها، "إنتي عايزة تبقي مذيعة يا منال، اتفضلي دلوقتي"، مشيرا بيديه إلى منصة المتحدثين والمقدمين على المسرح، وهو ما دفعها للضحك.

وأضافت، "أنا فعلا حلي أكون مذيعة، وده مش رفض لشغلي، أنا فخورة بالعربية ومش هسيبها أبدا، بس حاسة إن عندي قدرة على أن أكون مذيعة برامج اجتماعية، وأناقش قضايا تتعلق بالمرأة والأطفال".