استقبل المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة وفد من رئاسة مجلس الوزراء، ممثلا في العميد أحمد فاضل، والأستاذة مي أحمد ناجي؛ لمتابعة تفعيل قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 314 لسنة 2017، والخاص بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل المتابعة الميدانية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

ودرب الوفد مجموعة من العاملين على كيفيه استقبال الشكاوى، وتسجيل جميع الشكاوى وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة، كما يتم التواصل مع قيادات الجهات الحكومية المعنية؛ لفحص الشكوى ليتم إخطار المواطن بنتيجة فحص الشكوى والإجراء المتخذ عليها بمعرفة الجهة المختصة، وتلك الخطوة النهائية بالشكوى وتسمى مرحلة الإغلاق، وستتواجد مجموعة العمل "استعلامات المترو" بالمحطات الرئيسية.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 1855 لسنة 2017 بأن ترتبط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، ويجرى تطبيق النظام إلكترونيا، وبشكل موحد على مستوى جميع هذه الجهات لتصبح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية.

وأكد الفضالي وصبره اهتمامهما وحرصهما الدائم على متابعة شكاوى المواطنين، موجهين الجهات المختصة بحلها فورا مع إخطار المواطنين بإزالة سبب الشكوى لتقديم أفضل خدمة ممكنة تليق بهذا المرفق الحيوي والمهم.

وتمت الإشارة الى أن هناك عدة وسائل تواصل تتبعها شركة المترو مع جمهور الركاب لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات منها تفعيل الخط الساخن الذي يعمل طوال الـ24 ساعة على هاتف رقم 16048 كذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الصفحة الرسمية لمترو القاهرة، ومن خلال وخدمة الواتساب 01221116048.