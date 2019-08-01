تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين (صاحب شركة استيراد وتصدير كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة مبلغ مالي (532 ألف جنيه) من داخل درج المكتب الخاص به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان (أحدهما عامل بذات الشركة - مقيمان بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "ملك أحدهما".. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وقرر أحدهما أنه نظراً لعمله بالشركة محل الواقعة وعلمه بإحتفاظ مبالغ مالية كبيرة بداخلها ، خطط لإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الآخر وتمكنه من دخول الشركة، واستيلائه على المبلغ المالي المشار إليه واستقلا الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما، وفرا هاربين، وبمواجهة المتهم الآخر أيد ما جاء بأقواله، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنهما. باستدعاء المبلغ اتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.