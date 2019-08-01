صور.. ازدحام في محطة الأوبرا بسبب عطل بالخط الثاني لمترو الأنفاق

تعرض خط المترو الثاني، منذ قليل، للتعطل لأكثر من حوالي 20 دقيقة وذلك في محطة السادات، في اتجاه الجيزة.

وبعدها تحرك المترو ليتعطل مرة أخرى في محطة الأوبرا، حيث أمرت النشرة الداخلية لمترو الأنفاق الركاب بالنزول من العربات وإخلاء القطار.