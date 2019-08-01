عدد الوطن الصادر غدا الجمعة

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الجمعة.. توصيات مؤتمر الشباب على «طاولة مدبولي»: بدء تنفيذ «التسويق الحكومي» فورا، رئيس الوزراء: 174 خدمة إلكترونية بـ«التحول الرقمي» نهاية العام.. وسرعة طرح «المجمعات الصناعية»

كما تقرأ.. حصاد مؤتمر الشباب: تدريب كوادر لـ«أفريقيا».. وتكريم النماذج المتميزة.. ورصد إنجازات الحكومة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، «التضامن»: مليار و140 مليون جنيه لتنفيذ تطوير 87 قرية.. و58 ألف أسرة استفادت من برنامج «سكن كريم»

وتقرأ في صفحات الرياضة.. اللمسات الأخيرة لصفقات القطبين، الأهلي: 36 مليون جنيه قيمة صفقة مجدي قفشة، وتأجيل «كهربا» إلى يناير.. ومهاجم سموحة لدعم الهجوم حال إعادة وليد أزارو، الزمالك يرضي «الكبار» ماديا ويقيد 28 لاعبا في قائمة دوري الأبطال و«مدبولي» يتنازل عن مستحقاته بعد الرحيل للدراويش

كما تقرأ.. اتحاد الكرة يفاضل بين حسن شحاتة وحسام البدري وإيهاب جلال لقيادة المنتخب الوطني