اقترح الإعلامي نشأت الديهي، فرض غرامات على كل من يّقدم على الزواج للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وكذلك غرامات عند الطلاق من أجل ضبط المنظومة والحد من الزيادة السكانية، وفي الوقت ذاته الحد من ظاهرة الطلاق في مصر.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج "المشهد"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن مصر ظلت فترة طويلة تقوم "بالطبطبة" على الجماعات التي تسوق الأفكار المشجعة على الزيادة السكانية، مؤكدًا أن زواج القاصرات في الجامعات المصرية كبيرة جدًا، "مهولة جدًا ومرعبة جدًا".

وتابع: "إحنا اللي يتجوز مرة يبقى نباركله ، بس اللي يتجوز تاني يدفع للدولة 50 ألف جنيه، واللي يتجوز ثالث يدفع للدولة 100 ألف جنيه، واللي عاوز يطلق يدفع 50 ألف جنيه عشان نضبط الموضوع ده".

وأشار إلى أنه يجب على الدولة إلغاء الاعتراف بالزواج العرفي، وتغليظ العقوبة على زواج القاصرات.