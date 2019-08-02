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مريم بطلة فروسية تحدت متلازمة داون وكرمها السيسي: "حاسة بإنجاز كبير"

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"التنمية المحلية" تختبر العاملين لنقل الكفاءات للعاصمة الإدارية

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