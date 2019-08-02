يعود الفنان أحمد الفيشاوي، اليوم، لاستكمال تصوير فيلم "يوم مصري" في مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد أن جرى تأجيل التصوير، الأسبوع الماضي، بسبب وفاة والده الفنان فاروق الفيشاوي.

ومن المقرر أن تجمع المشاهد المقرر تصويرها في بيت الأمة في مدينة الإنتاج الفيشاوي وخالد سرحان بالإضافة إلى أوتاكا.

ويضم فيلم "يوم مصري" عدد من الأبطال منهم أحمد الفيشاوي وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد جمعة ودرة وصور عدد من المشاهد في رملة بولاق وشبرامنت وتدور أحداثه في يوم واحد عن مجموعة من الحواديت المتداخلة التي تكشف عن الضغوط الاجتماعية من خلال نماذج متعددة من المواطنين من فئات اجتماعية وعمرية مختلفة.