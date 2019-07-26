أول تعليق من أحمد الفيشاوي على وفاة والده: "نفذت وصية أبويا.. أرجو الدعاء"

في أول تعليق له على وفاة والده، نشر الفنان أحمد فاروق الفيشاوي صورة له على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، أثناء تلقيه العزاء في والده، بعد دفنه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وعلق الفيشاوي على الصورة: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم".

وتابع: "البقاء لله نسألكم الفاتحة إلى شرف النبي، والفاتحة لفاروق الفيشاوي، ونسألكم الدعاء.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكشف عن وصية والده: "وصية أبويا يُدفن وسط أهله في المنوفيه بسرس الليان، والحمدالله ده عملته، واندفن وسط أهله وناسه في بلده"، مختتمًا منشوره بـ"أرجو الدعاء".

وتوفى الفنان فاروق الفيشاوي، فجر الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.