إصابة 6 أشخاص عقرتهم كلاب في بني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم، إثر تعرضهم للعقر من الكلاب بمركزي ناصر والواسطى شمال بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج والمصل اللازم بمستشفى ناصر العام.

واستقبل مستشفى ناصر العام، مساء اليوم، 6 حالات عقر كلاب بمكانين مختلفين بمركزى الواسطى وناصر، حيث تم حقنهم بالمصل وتلقى العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم، "أسماء.م.ح"، 22 عاما، وتقيم بالواسطى، مصابة بعقر في الساق الأيسر، و"خديجة.ع.م"، 11 عاما، وتقيم بالواسطى، مصابة بعقر في اليد اليسرى، و"خميس. ر.ر"، عامان، ويقيم بمركز الواسطى، مصاب بالفخذ الأيسر، و"فارس.م.م"، 12 عاما، مقيم بناصر، مصاب بالفخذ الأيسر، و"إبراهيم.ع.م"، 44 عاما، مقيم بمركز ناصر، مصاب بالفخذ الأيسر، و"عبدالرحمن.ع"، 8 أعوام، مصاب بعقر في المؤخرة.